Jahres-Liste

Gute Vorsätze zum Jahresanfang sind sowas von out – da bin ich inzwischen in bester Gesellschaft, wenn man sich so umhört. Kaum gefasst, schon über den Haufen geworfen, irgendwas ist ja immer… das hab ich mir schon vor einigen Jahren abgewöhnt! Viel praktikabler finde ich da so eine Art To-do-Liste fürs neue Jahr, deren Punkte sich mühelos auch noch im Frühjahr oder Sommer in die Tat umsetzen lassen. Und was soll ich sagen: Mehrere Aktionen sind schon abgearbeitet. Bei mildem Wetter war ich schon mit dem Fahrrad unterwegs und war schon mehrfach in der Muckibude fleißig. Und mit dem Auto war ich schon in der Waschanlage, inklusive händischer Vorwäsche mit dem Dampfstrahler. Ich hab da ja noch so einiges mehr auf der Liste – doch dafür brauchen wir erst einmal Temperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. Aber bei dem Winter… wer weiß, vielleicht geht’s mit den Temperaturen ja ganz fix dauerhaft bergauf!

