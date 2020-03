Wohlpräpariert

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass rein sicherheitshalber wohl doch noch etwas Tiefkühlgemüse und Obst in den Froster gelegt werden sollte.

Das Corona-Virus macht Wolfsburg kirre, noch bevor es angekommen ist. Am Wochenende berichteten die User auf Facebook bereits von leeren Supermarktregalen. Eine Mutter schrieb, dass sie in mehrere Geschäfte fahren musste, um Milchpulver für ihr Kind zu erhalten. Lese ich sowas, staune ich. Reden mein Mann und ich über Vorsichtsmaßnahmen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Küchenschränke gut gefüllt sind – rein sicherheitshalber und nur für den Fall der Fälle, dass wir beide flachliegen sollten, aber wohl doch noch etwas Tiefkühlgemüse und Obst in den Froster gelegt werden sollte. Mit Panik hat das natürlich nicht das Geringste zu tun, nö, nö. Wir wollen nur vorbereitet sein.

Wolfsburger Nachrichten stephanie.giesecke@bzv.de