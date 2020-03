Lachen erlaubt

Das Corona-Virus braucht kein Mensch. Die leeren Regale, die ich am Montag erstaunt in zwei Wolfsburger Supermärkten betrachtete, zeugen davon, welche Panik eine solche Pandemie in der Bevölkerung auslösen kann. Ich will die Erkrankung hier überhaupt nicht verharmlosen oder klein reden. Aber trotz der potenziellen Gefahr erfreue ich mich an Whats-App-Nachrichten, in denen dem Virus mit Ironie und Witz begegnet wird. Etwa so: „Gestern kamen zwei Männer mit Mundschutz in die Bank. Gott sei Dank war das nur ein Überfall.“ Oder dieser Spruch: „Es wird ernst in Deutschland: Erste Betten auf der Intensivstation wurden mit Handtüchern reserviert.“ Klar, auch der VfL darf nicht fehlen: „Größte Ansteckungsgefahr herrscht an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen. Sicher ist man also im Stadion des VfL Wolfsburg.“ Haha! Schön finde ich aber: „Tausche Sterillium gegen iphone 8 oder Samsung S10.“ Ich finde: Bei allem Ernst der Lage sollten wir das Lachen nicht vergessen – und natürlich das Händewaschen!

