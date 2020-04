Im Supermarkt trag ich das gute Stück mit dem frühlingshaft-fröhlichen Blümchenmuster, genäht von einer Freundin, eh schon seit knapp zwei Wochen. Ebenso wie zu dienstlichen Terminen. Daher bin ich fast schon so etwas wie ein Routinier in Sachen Gesichtsmaske… Halt, stopp: Routinier? Nee, nicht wirklich! Im Begriff Routine schwingt so etwas wie Gewohnheit und Normalität mit. Ich will mich aber nicht daran gewöhnen, ich will es auch nicht normal finden, in Zeiten von Corona regelmäßig eine Maske tragen zu müssen, wenn ich unter Menschen gehe, insbesondere in geschlossenen Räumen. Bei meinen wenigen Einkäufen und dienstlichen Terminen in den vergangenen Wochen war es erträglich. Aber nach meiner gestrigen Umfrage-Tour durch einige Fallersleber Geschäfte habe ich einen Eindruck davon bekommen, was es insbesondere jetzt bedeutet, als Arzt, Krankenschwester, Therapeutin oder Pfleger den ganzen langen Arbeitstag mit Maske arbeiten zu müssen. Daher finde ich als Teilzeit-Maskenträgerin: Es ist alles andere als normal, es kann allenfalls sinnvoll sein.

