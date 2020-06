Luis Utzeri ist an Krebs erkrankt, gerade hat er erfahren, dass die durchgestandene Chemotherapie letztlich ohne Erfolg war. Und trotzdem sagt er, dass er durch seine Krankheit auch viel gelernt habe. Wie gerne er Zeit mit seiner Familie und den Menschen verbringt, die ihm wirklich wichtig sind. Dass er sich früher Sorgen um Dinge gemacht hat, die es nicht wert waren. Und wie gerne er seine Großeltern sehen würde, die wegen des Coronavirus leider nicht nach Deutschland fliegen können. Also: Bitte lassen Sie sich für die Stammzellspender-Datenbanken typisieren, wenn Sie es noch nicht getan haben! Es ist so einfach, macht so wenig Umstände und kann so viel bewirken.

Wolfsburger Nachrichten stephanie.giesecke@bzv.de