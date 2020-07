Ein Gartenfreund war ich früher vor allem, wenn darin Grill und Möbel zum Ausruhen standen. Doch inzwischen ist mir, dem Sportjournalisten, mein Rasen das Allerheiligste. Meine Frau wünschte, ich würde die gleiche Sorgfalt in den Haushalt stecken wie in Schnitt und Pflege unseres Grüns. Doch da kennt sie mich schlecht. Denn von einem grünen Teppich wie in der VW-Arena bin ich weit entfernt. So regelmäßig ich auch mähe, kalke, dünge und vertikutiere, so wenig interessiert es das Spiel- und Sport-belastbare Geläuf, das ich im Vorjahr mit Wässern großzog als wäre es das eigene Kind. Schlimm genug, dass sich Amseln und Tauben pickend darauf wohlfühlen wie weiland ich im Liegestuhl. Auch auf das Geläuf selbst hat meine Fürsorge nur wenig Einfluss, wenn mir Giersch, Gundermann und Gänseblümchen nach meinen jüngsten Maßnahmen hämisch grinsend entgegensprießen. Doch vom Traum des Stadionrasens bringt mich das nicht ab, ganz im Gegenteil – auch wenn die weitere Hausarbeit bis dahin weiter zu kurz kommt.

