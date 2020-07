Der Waldlauf macht den Kopf frei

Personen aus Wolfsburg erklären, was für sie Glück bedeutet.

Ich bin … Ingolf Viereck, in Wolfsburg geboren und seit 1986 ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig.





Glück, auch jetzt in diesen außergewöhnlichen Zeiten, bedeutet für mich …. dass meine Lieben (Ehefrau, Eltern und Geschwister) bisher unbeschadet durch die Corona-Zeit gekommen sind und es so viel an Hilfsbereitschaft und persönlichem Engagement gibt. Dies zeichnet unsere Stadtgesellschaft aus!





Mein persönlicher Glücksort/ Glücksmoment ist … der regelmäßige Waldlauf durch das Hohnstedter Holz und um den Detmeroder Teich. Dabei bekomme ich immer wieder den Kopf frei und trainiere gleichzeitig für mein nächstes goldenes Sportabzeichen.





