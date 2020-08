Plagegeister

Bei den warmen Temperaturen am vergangenen Freitag war der Termin beim Feuerwehr-Übungsabend am Mittellandkanal eigentlich eine vielversprechende Abkühlung. Schon als ich ankam, spritzte die Feuerwehr Stadtmitte in zwei großen Fontänen Wasser aus den Schläuchen wieder zurück in den Kanal. Bei den Fallerslebern gab es dann viel Neues über Feuerwehrgeräte. Aber nicht nur ich interessierte mich dafür. Auch ein riesiger Schwarm Mücken nahm mit Begeisterung daran teil. Stich, Stich, Stich. So schnell konnte ich mich gar nicht wehren, wie die kleinen Blutsauger sich auf mich stürzten. Bilanz des Abends: mehr als 20 Stiche. Nächstes Mal besser mit Mückenspray.

