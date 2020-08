Der Einbruch in die Bäckerei hat mich erinnert an ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einem älteren Ehepaar geführt habe, in dessen Haus im vorigen Jahr während eines Urlaubs eingebrochen wurde. Die Senioren sind immer noch so verängstigt, dass sie beinahe ihre Reise in diesem Jahr nicht angetreten hätten…. wären da nicht die liebevollen Nachbarn, die hoch und heilig versprachen, täglich Haus und Garten im Blick zu haben. Klar, eine hundertprozentige Sicherheit ist das allemal nicht, aber es zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist, die Menschen neben, über und unter uns nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir durch Corona viel öfter zu Hause sind und der Plausch auf dem Weg zur oder von der Arbeit seltener wird, muss man dieses soziale Miteinander hegen und pflegen. Und nicht nur bei der Einbruchsprävention…

