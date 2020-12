Corona zum Trotz

Pah, nur weil grad Corona ist, heißt das doch noch lange nicht, dass in der Vorweihnachtszeit und insbesondere zum Nikolaustag nichts stattfinden kann. Das haben einige Wolfsburger am Wochenende sehr kreativ bewiesen. Was waren das doch alles für warmherzig-süße Aktionen, die sich ganz unterschiedlich engagierte Menschen für den 6. Dezember einfallen lassen hatten. Beispielsweise den alternativen Gabentisch am Tierheim, damit Hund, Katze & Co. in diesem Jahr nicht ohne Spenden auskommen müssen. Oder die Tüten-Aktion des Bürgervereins in Detmerode, die den Kindern den Nikolaustag versüßen sollte. Und nicht zuletzt der Marsch von Nikolaus und Engel samt Pferden zu Kindern und alleinstehenden Senioren in Neindorf, den sich die jungen Landfrauen ausgedacht hatten.

