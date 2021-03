Glück teilen

Volle Regale, leere Gänge, seit Monaten keine Einnahmen, aber ständige Ausgaben, Angst vor Wettbewerbsnachteilen: Wer mit Wolfsburger Ladeninhabern spricht, hört in diesen Tagen ganz viel Ärger und Verzweiflung. Mitgefühl hilft ihnen allerdings wenig. Hilfreicher wäre ein Click-and-Collect-Flashmob: Alle, die in den letzten zwölf Monaten das Glück hatten, trotz Pandemie bei vollem Gehalt weiterarbeiten zu können, und die sich wünschen, nach dem Lockdown noch in ihren Lieblingsgeschäften einkaufen zu können, sollten dort gleich heute etwas Schönes bestellen. Und die Neuanschaffung, wenn noch Geld dafür übrig ist, am besten mit einem Gutschein für das Lieblingsrestaurant feiern. Dann wird dieser Tag ein besserer für alle.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo=tuspoh?tufqibojf/hjftfdlfAc{w/ef=0tuspoh?=0fn?