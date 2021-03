Ein fragwürdiges Jubiläum steht mir in den nächsten Tagen bevor – daher nenne ich es mal lieber Jahrestag, denn Grund zum Jubeln gibt’s da nicht. Am Montag sind meine Kollegen und ich seit einem Jahr ins Homeoffice beordert. Am Freitag ist es ein Jahr her, dass wir abends alle unsere Sachen gepackt haben, nicht nur Laptops in unseren Taschen verstaut haben, sondern auch die wichtigsten Unterlagen – und uns gefragt haben, wann damit wohl Schluss sein würde. Im Rückblick mutet es fast etwas naiv an, dass es anfangs noch die Hoffnung gab, dass das Schlimmste vielleicht nach sechs Wochen überstanden ist und der Spuk bald endet. Und nun? Gesperrt ist die Redaktion nicht, zeitweise arbeiten wir auch dort. Im Sommer haben wir sogar einen Workshop auf unserem Dachterrassen-Innenhof gemacht – die Erinnerung daran mutet gerade ein wenig an wie ein Ereignis aus einer anderen Zeit. Denn das Großraumbüro ist in Zeiten der Corona-Pandemie nunmal nicht der beste Ort, um dort in voller Redaktionsstärke Zeitung zu machen. Das machen wir daher noch ein Weilchen von zu Hause aus – damit Ihre Zeitung verlässlich erscheinen kann!

