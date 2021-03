In der vergangenen Woche habe ich nach einer bereits stattgefundenen Expedition in ein Blumengeschäft zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit einen Buchladen besucht. Falls Sie sich lockdownbedingt nicht mehr erinnern sollten: Das ist ein Ort, an dem man nicht mehr vom Gleichen vorgeschlagen bekommt (andere Kunden kauften auch), sondern etwas finden kann, was man nicht sucht. Keinen skandinavischen Thriller zum Beispiel. Dem guten alten stationären Handel sei Dank tauche ich jetzt mit Roger Deakin in Englands Wildgewässer ein. Sehr erfrischend ist das. Es lebe die unerwartete Entdeckung!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo=tuspoh?tufqibojf/hjftfdlfAc{w/ef=0tuspoh?=0fn?