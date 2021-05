Nach langer Zeit freue ich mich das erste Mal wieder so richtig auf ein Wochenende. Die Ausgangssperre ist Vergangenheit – hoffentlich für immer. Die Geschäfte, Restaurants und Cafés dürfen wieder öffnen – wenn auch noch unter Auflagen. In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga stehen am letzten Spieltag noch spannende Entscheidungen an – hoffentlich das letzte Mal ohne Stadionbesucher. Mit Blick auf die sinkende Zahl an Corona-Neuinfektionen macht sich doch immer mehr Zuversicht breit. Meine gute Laune steigerte sich noch, als ich las, dass womöglich schon am 31. Mai der Schulunterricht wieder in voller Klassenstärke stattfinden kann. Voraussetzung ist ein Inzidenzwert von unter 50. Ein Ziel in Sichtweite für Wolfsburg. Dabei hatte ich das Schuljahr eigentlich schon komplett abgeschrieben. Doch nun dieser Hoffnungsschimmer. Ist sie wirklich bald vorbei meine Zeit als genervter und zum Teil überforderter Aushilfslehrer zweier Söhne? Kann ich mal wieder einen Text schreiben, ohne mittendrin einen Streit zu schlichten? Ja, ja, ja, ich glaube fest daran. Wenn jetzt noch die Sonne scheint… In diesem Sinne: Frohe Pfingsten!

