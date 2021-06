Es ist keine ganz neue Erkenntnis: Corona ist ein mieses Stück. Nervt uns hier seit mehr als einem Jahr ohne Ende, wiegt uns zuweilen in falscher Sicherheit, ist wieder einmal auf dem Rückzug. Da ist es trotz aller Lockerungen doch irgendwie gemein, dass wir bei unseren schicken Mini-Inzidenzen nicht all die Feste feiern können, die wir schon 2020 so schmerzlich vermisst haben: Schützenfest im Allerpark, Volks- und Schützenfest in Fallersleben, Weinfeste und so viele mehr überall in der Stadt. Aber es fehlt ja nicht nur eine neue Landesverordnung, die regelt, wie wir weiter durch die Pandemie kommen. Es kann leider auch kein Veranstalter leisten, dann kurzfristig etwas aus dem Boden zu stampfen, das auch nur annähernd etwas mit dem Charakter der beliebten Veranstaltungen zu tun hat. Ich habe daher erst einmal angefangen, die örtliche Wirtschaft wieder anzukurbeln: Ich war bereits zweimal essen und habe schon so manches kühle Getränk auswärts genossen. Und bald hab ich ein paar freie Tage – da ist Einkaufsbummel angesagt!

