Dreiste Diebe

Es ist bisweilen schon kurios, was die Polizei für Diebstähle meldet. Wer bitte schön klaut einen auffälligen Spezialanhänger mitsamt Kabeltrommel und 1000 Meter Glasfaserkabel? So geschehen jetzt am Steimker Berg. In Hattorf versuchten Unbekannte aus Baumaschinen Benzin abzuzapfen. Sie waren zwar zu blöd, mehr als acht mickrige Liter aus einem Tank zu holen, richteten aber einen großen Schaden an den Fahrzeugen an. Meiner Schwester wurde vor kurzem zunächst der Gasgrill von der Terrasse des eingezäunten Grundstücks gestohlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschwand vom Gartenpool die Filteranlage samt Schläuchen. Der Respekt vorm Eigentum anderer Menschen schwindet gefühlt immer mehr. Alle möglichen Sachen werden geklaut, beschmiert oder mutwillig zerstört. Was stimmt mit diesen Leuten nicht?

