Die Foto-Frage

Es kommt nicht so häufig vor – und daher fällt es auf: Ein anspruchsvolles Brückenbauprojekt wird zwei Monate vor dem einst geplanten Termin fertig. Und das trotz unplanmäßiger Herausforderungen wie den Karambolagen mit der Stützkonstruktion und dem krassen Wintereinbruch. Und obwohl ja erst recht durch Lieferprobleme mit Baumaterialien in Corona-Zeiten immer mit Verzögerungen gerechnet werden muss. Alle, die die Brücke zwischen Detmerode und Westhagen sechs Jahre schwer vermisst haben, sind begeistert, dass es damit nun vorbei ist. Gefeiert wird zwei Tage vor der Kommunalwahl. Mal sehen, wer sich diesmal alles auf der Baustelle tummelt und sich mit aufs offizielle Freigabe-Foto drängeln will. Ich wette nicht – aber ich gehe fest davon aus, dass es anders als beim Spatenstich vor einem Jahr nicht nur der Oberbürgermeister, der Stadtbaurat und die drei Ortsbürgermeister sein werden.

