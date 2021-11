Ein Länderspiel der deutschen Nationalelf in Wolfsburg – logisch, dass meine fußballbegeisterten Söhne unbedingt in der VW-Arena dabei sein wollen. Aber Abpfiff gegen 22.35 Uhr an einem Donnerstag, das wird für einen Zweit- und einen Fünftklässler zu spät. Da half ihnen kein Betteln, kein Jammern, kein Flehen, kein Drohen – ich bin hart geblieben. Ausgeschlafen am Freitag im Unterricht zu sitzen geht vor.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de