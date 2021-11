Schön – und fast wie vor Corona

So langsam ist es an der Zeit, sich nicht immer gleich von Corona ins Bockshorn jagen zu lassen. Hat uns schließlich schon genug tyrannisiert, das Virus. Veranstaltungen im Freien, dazu 2G, ein gutes Hygienekonzept und ein wenig allgemeine Rücksichtnahme – dann geht auch in den Wochen bis Weihnachten was, trotz vierter Welle. Sie halten mich nun für eine völlig verpeilte Corona-Leugnerin? Nein, ich war nur einfach am Freitagabend bei „Kunst & Licht“ in der Fallersleber Altstadt – und hatte keinen Augenblick das Gefühl, mich auf einem Superspreader-Event herumzutreiben. Chapeau – die ehrenamtlichen Blickpunkt-Verantwortlichen haben sich einfach getraut, die 2G-Nummer zu machen. Das haben viele hundert Besucher honoriert und die tolle Atmosphäre ebenfalls genossen. Worauf ich mich nun freue? Klar: auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der heute startet.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef#?dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de