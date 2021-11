Manche Dinge lernt man erst zu schätzen, wenn man sie verloren hat. Eigentlich bin ich nie ein riesengroßer Weihnachtsmarktfan gewesen. Aber dass die Vorweihnachtszeit ohne einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt für mich keine richtige Vorweihnachtszeit ist, habe ich 2020 gemerkt, als aufgrund der Pandemie die Weihnachtsmärkte reihenweise gestrichen wurden. Wie schön, dass jetzt wieder geschlemmt, geschnackt und ein Punsch getrunken werden darf zwischen bunten Lichtern und Tannendekoration. Ohne Bühnenprogramm und mit Auflagen zwar, aber sei’s drum. Die Auswahl der Speisen und Getränke ist groß, die Stimmung nett, überhaupt ist es schön, unter so vielen Menschen zu sein. Nicht nur einmal schwang am Montag in Äußerungen von Beschickern und Besuchern allerdings die Befürchtung mit, dass doch noch strengere Corona-Regeln eingeführt werden könnten und der Weihnachtsmarkt abgebrochen werden muss. Hoffen wir, dass es nicht so kommt, und genießen bis dahin, was wir haben. Wir sind es ja inzwischen gewohnt von der schon zweimal, als ob es kein Morgen gäbe, zelebrierten sommerlichen Leichtigkeit. Erstmal ist das Glas jetzt halb voll und nicht halb leer.

