Advent, Advent

Weihnachten naht, am Sonntag ist schon der erste Advent. In vielen Wohnungen und Häusern werden dann wieder Tannengestecke und Kränze für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. In den sozialen Medien findet man schon seit Wochen weihnachtliche Dekoinspirationen. Ich bin in diesem Jahr spät dran und muss den Kranz erst noch basteln. Damit die besinnliche Atmosphäre nicht jäh beendet wird, gab die Stadt jetzt Tipps zur Brandvermeidung in der Weihnachtszeit: Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen, unbedingt ein Gefäß mit Wasser oder ein geeignetes Löschmittel griffbereit halten, keine Wunderkerzen in Innenräumen verwenden und unbedingt einen Sicherheitsabstände zu leicht brennbaren Materialien einhalten. Wer diese Hinweise beachtet, kann das Weihnachtsfest hoffentlich in Ruhe feiern...

