Die 90er kommen im Juni nach Wolfsburg mit einem Festival im Allerpark. Was habe ich diese Musik einst gehasst – ja, so deutlich muss ichs sagen, weil ich überhaupt nichts damit anfangen konnte. In meiner musikalischen Frühphase interessierte mich schwarze Musik: Hip Hop, Soul und Funk. Doch mittlerweile habe ich Frieden mit Eurodance und Boybands geschlossen. Woran das wohl liegen mag? Vielleicht, weil diese Musik, die heute als Trash Pop etikettiert wird, trotz einfachem Strickmuster damals neu, eingängig und rückblickend spaßig war – weil ich viele Jugenderinnerungen damit verbinde. Das ist das Rezept, wie Retro-Partys funktionieren. Vorausgesetzt Corona lässt es zu, werde ich mir das Festival anschauen. Blümchen live und ich – wer hätte das gedacht – sie dann 42 Jahre alt, ich 47. Mal schauen, ob wir beide es noch draufhaben.

