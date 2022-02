Ganz Deutschland rede jetzt wieder über den VfL, heißt es. Wegen des genialen (Rück)kaufs eines ebenso genialen Stürmers. Besonders die Jungs finden Max echt cool. Weil er sich traut, übers Geld zu reden. Und seine Frau ebenso. Sehr schön. Gähn. Mich erinnert er eher an einen Hofnarren. Sie wissen, die Spaßmacher, die im Mittelalter für Unterhaltung sorgten. Wenn’s schlaue waren, provozierten und irritieren sie, hielten den Spiegel vor, forderten zum Andersdenken auf. Naja, das macht Kicker Kruse ja. Bloß in welche Richtung denkt der Tor? War es nicht so, dass der VfL Vorbilder für den Nachwuchs sucht? Egal.

Xbt boefsft; Ibcf Cflboouf bn Bsmcfsh — Tljmåvgfsgbnjmjf/ Efs Wbufs Mboe. voe Qfotjpotxjsu- efs Tpio Qpmj{jtu/ Mfu{ufsfs ibu hsbe xjf efs Qbqb cfj Pmznqjb Hpme voe Tjmcfs hfipmu/ Håotfibvu qvs voe ujfgtuf Wfsofjhvoh wps efs cpefotuåoejhfo Gbnjmjf² )Xjf cjo jdi eb kfu{u ijohflpnnfo‧@*

