Aufgeschreckt

Am Montag saß ich in der Redaktion, als mich ein Rattern aufschreckte. Was rollte denn da Großes durch die Porschestraße? Eine Straßenbahn kam nicht in Frage. Es war auch kein Zug, kein Flugzeug und auch nicht Super-Grobi. Sondern eine Gruppe Schüler, die mit Rollkoffern über den Gehweg knatterte. Manche Geräusche hat man in der Pandemie schon ganz vergessen! Schön wäre, wenn wir bald stattdessen Worte wie Sieben-Tage-Inzidenz oder 3G vergessen könnten. Die Maskenpflicht schleicht sich ja schon von dannen. So wagemutig bin ich aber mental noch nicht.

