Masken-Vielfalt

Jaaa – das gab’s doch schonmal in zwei Jahren Corona: die Qual der Wahl bei den Masken! Während wir uns vor zwei Jahren mit selbst genähten Stoffmasken durch den ersten Lockdown und die pandemischen Zeiten bringen mussten, rückten dann die Profi-Exemplare vor, OP- und FFP2-Masken. Bevor sie Pflicht wurden, konnte man je nach Situation auch noch zum Stoff-Maulkörbchen greifen. Bis die Infektionszahlen durch die Decke gingen und sogar auf Wochenmärkten FFP2-Maskenpflicht herrschte. Irgendwie irre! Nun also das nächste Masken-Kapitel. Und da habe ich ein Dejà-vu, denn ganz oben ohne will ich noch nicht überall: Ich habe meine Stoffmasken-Kollektion hervorgeholt und werde die altbewährte Maskensuppe „kochen“ – alle Exemplare in einen Topf, etwas Spüli und dann sehr heißes Wasser drüber. Meine erste Stoffmaske, genäht von einer Freundin, ist übrigens auch wieder mit am Start.

