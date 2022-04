Während unsere Frauen fleißig einkauften, machten mein Freund Stefan und ich Halt am Cocktail-Stand.

Unsere beiden Jungs genießen ein paar Ferientage bei Oma und Opa. Meine Frau und ich genießen das auch. So war mal Zeit, am Sonntag entspannt mit einem befreundeten Paar über die Gartenausstellung rund um das Wolfsburger Schloss zu bummeln. Die Wege trennten sich schnell. Während unsere Frauen fleißig einkauften, machten mein Freund Stefan und ich Halt am Cocktail-Stand. Dort ließen wir uns ausführlich beraten und bedienen, um anschließend die Einkäufe der Frauen zum Auto zu tragen.

