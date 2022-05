Das Leben tobt wieder! Am Sonntag war ich auf einem Mai-Fest mit mehreren tausend Besuchern – mit vielfachem Abstand die größte Veranstaltung, die mich seit Beginn der Corona-Pandemie gesehen hat. Was ich in den letzten gut zwei Jahren komplett vergessen hatte: Wie nett es ist, sich in einer so großen Gruppe von ähnlich Interessierten zu bewegen, zufällig Bekannte zu treffen und dabei auch noch Live-Musik zu hören. Was ich mir schnell wieder aneignen konnte: Durch die Menge schieben, Schlange stehen, Leute gucken. Jetzt hoffe ich nur, dass niemand in der Masse Omikron verbreitet hat. Bis jetzt hatte ich mich nämlich nicht nur erfolgreich um Großveranstaltungen, sondern auch um Corona gedrückt...

