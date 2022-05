Ein tolles Fest

Überglücklich ist der Vorsitzende der Wolfsburger Schützengesellschaft über den großen Besucherandrang beim Schützenfest. Auch ich kann anhand von Zahlen bestätigen: Wenn unsere Leser in den letzten Wochen etwas interessiert hat, dann waren es die Berichte zum Rummel im Allerpark. Es ist deutlich spürbar, wie sehr es alle genießen, nach den Jahren mit Lockdowns, abgesagten Veranstaltungen und Wochenenden, deren größte Highlights Spaziergänge waren, endlich wieder unter Leute zu kommen. „Das war das schönste Schützenfest und Feuerwerk seit langem…Danke Stadt Wolfsburg“, schrieb ein User in der Nacht zum Sonntag auf Facebook. „Ich hoffe, dass die Schausteller bei uns in Wolfsburg ordentliche Einnahmen gemacht haben, denn das haben sie sich mehr als verdient“, antwortete ein anderer. Dank gebührt nicht nur der Stadt und den Schaustellern, sondern auch den Ehrenamtlichen, die sich jedes Jahr für das Fest engagieren und ein tolles Programm auf die Beine stellen. Die Wolfsburger freuen sich ganz bestimmt schon auf den nächsten Rummel.

