Landfrauen gehen auf Grünkohlwanderung

Vorsfelde Die Landfrauen Vorsfelde und Umgebung starten am Samstag, 10. Februar, zur Grünkohlwanderung. Treffen ist um 10 Uhr am Sportplatz in Wendschott. Dann wird nach Brechtorf zur Gaststätte „Anno“ gewandert. Wer mit dem Auto kommen möchte, sollte um 13 Uhr dort sein. Anmeldung unter Telefon: (0 53 63)...