Küchenbrand in Vorsfelde – Haus vorsorglich evakuiert

Schnell unter Kontrolle brachte die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde am Sonntagnachmittag eine stark qualmende Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Vorsfelder Hermann-Löns-Straße, während vorsorglich anwesende Bewohner des Hauses evakuiert wurden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Wie sich herausstellte, hatte eine Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung übersehen, dass die Herdplatten eingeschaltet waren. Das gekochte Mittagessen geriet in Brand, so dass es zu starken Brandzehrungen und Verrußungen bis zum Fenster kam. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. red

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder