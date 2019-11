Weihnachtsmarkt in Vorsfelde: Das Programm steht

Viele Vorsfelder freuen sich schon, wenn der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul am Freitag, 6. Dezember, seine Tore wieder öffnet. Bis zum Samstag, 14. Dezember, bieten die Betreiber täglich an sechs Imbiss- und Getränkebuden lukullische Köstlichkeiten an und schenken diverse...