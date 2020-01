Polizei Vorsfelde sucht Unfallzeugen

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag um 14.50 Uhr auf der Langen Straße. Ein noch unbekannter Fahrer eines blau lackierten Golf Plus mit Wolfsburger Kennzeichen habe nach bisherigen Erkenntnissen einen geparkten VW Golf angefahren und an der Beifahrerseite einen Schaden von circa 1000 Euro verursacht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Zeuge berichtete, dass der gesuchte Golf-Plus-Fahrer noch ausgestiegen sei, um den Schaden zu begutachten. Der Fahrer habe eine Wollmütze, eine längere Jacke und eine Jeans getragen. Er sei circa

30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß gewesen und habe einen Dreitagebart. Der unbekannte Beschuldigte habe sich daraufhin vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter (05363) 992290. red