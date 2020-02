Jugendfeuerwehr Nordsteimke feiert im Oktober 40. Jubiläum

Ortsbrandmeister Matthias Dressler stellte zwei Jubiläen in den Mittelpunkt seines Rechenschaftsberichts auf der Jahresversammlung im Lindenhof: In diesem Jahr wird die Jugendfeuerwehr 40 Jahre alt und will ihren runden Geburtstag am 3. Oktober mit einem Tag der offenen Tür feiern. Außerdem blickt...