Mann fährt in Hehlingen E-Scooter mit 1,66 Promille

Deutlich alkoholisiert war am späten Samstagabend ein 33-jähriger Wolfsburger mit seinem E-Scooter in Hehlingen unterwegs. Ein Alkoholtest bei einer Verkehrskontrolle ergab laut Mitteilung der Polizei 1,66 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Einer Polizeistreife war der 33-Jährige um 23.10 Uhr auf der Almker Straße aufgefallen. Da er mit seinem Elektroroller verbotswidrig mit ziemlich unsicherer Fahrweise auf dem Fußweg fuhr, entschlossen sich die Beamten der Polizei Vorsfelde zu einer Überprüfung des Fahrers. Schon zu Beginn sei Atemalkohol spürbar wahrnehmbar gewesen. Ein Test bestätigte mit 1,66 Promille die Vermutung.

Der Wolfsburger hatte seine Fahrerlaubnis erst 2017 nach einem Trunkenheitsvergehen wiederbekommen. Nun stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei Wolfsburg sensibilisiert, dass für das Fahren mit

E-Scootern die gleichen Promille-Grenzwerte gelten wie bei Autos. Beide Fahrzeuge gelten rechtlich als Kraftfahrzeuge. Daher gilt: Für alle Fahrer unter 21 Jahren ist Alkohol am Steuer also gänzlich verboten – dies gilt demnach auch, wenn die Probezeit schon beendet ist. Ab einem Promillewert von 0,5 liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, und ab 1,1 Promille gilt das Fahren unter Alkoholeinfluss als Straftat. Bei einer Straftat wird zusätzlich zum Bußgeld und zu den Punkten in der Flensburger Verkehrsdatei auch der Führerschein entzogen. red