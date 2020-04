Im Kleingartenverein an der Helmstedter Straße in Vorsfelde brannte es.

Zwei Komposthaufen brennen am Sonntagabend in Vorsfelde

Zu einem Einsatz im Kleingartenverein an der Helmstedter Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde am Sonntagabend um 19.06 Uhr gerufen. Zwei Komposthaufen brannten, das Feuer hatte bereits eine Hecke erfasst und drohte, auf die angrenzenden Gartenhäuser überzugreifen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Unter Leitung des Zugführers Dominik Strecker wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um die weitere Ausbreitung zu verhindern und die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr der Bahnverkehr gewarnt, da direkt angrenzend die Bahntrasse verläuft und nicht auszuschließen gewesen sei, dass es auf der Strecke für die Züge zu Sichtbehinderungen gekommen wäre.

Nach etwa 30 Minuten waren die Flammen abgelöscht, die Komposthaufen wurden noch einmal komplett auseinandergezogen, um auch die tieferen Schichten und auch die letzten Glutnester zu löschen, so Zugführer Strecker.

Die Löscharbeiten beobachtete zufällig der Besitzer der Vorsfelder Gaststätte Athos, Herkules Pantazis, der auf dem Kleingartengelände zu Besuch war. Er fand die ehrenamtliche Arbeit so toll, dass er Danke sagen wollte – mit einem griechischen Essen. Da aufgrund der Dienstanweisung ein Aufenthalt im Feuerwehrhaus derzeit nicht gestattet ist, wurde für jeden Feuerwehrmann eine Mitnahmebox gepackt, und jeder der 30 Feuerwehrkameraden konnte sich zu Hause stärken, so Volkmar Weichert, Sprecher der Feuerwehr. „Dies ist eine nicht alltäglich Geste, die zeigt, dass Vorsfelde in Zeiten von Corona zusammenhält. Im Namen der Einsatzkräfte ein dickes Dankeschön!“, sagt Weichert. red