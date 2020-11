Bücherpaten liefern Schmöker für Vorsfelder Bücherschrank

Bücherfreunde in Vorsfelde haben einen echten Umschlagplatz für Lesestoff: den Bücherschrank am Kirchplatz im Schatten der St.-Petrus-Kirche . „Besonders gut gehen Krimis und Thriller “, erzählt Sabine Feige. Sie ist Teil der Bücherpaten, besser Patinnen, denn das Team zählt neun Frauen und nur einen Mann.

Am Samstag starteten Mitglieder des Paten-Teams ihre Adventsaktion . Im Bücherschrank gibt es nun hübsch weihnachtlich verpackte Leseüberraschungen für kleine und große Leute. Zehn sind es für den Anfang.

Bücherschrank steht seit 2015 an der Vorsfelder St.-Petrus-Kirche

Seit August 2015 steht der Schrank im Schatten der Kirche. Ein gutes Plätzchen scheint das, denn er hat ordentlich Durchsatz, wie die Patinnen erzählen. An diesem Vor-Adventssamstag sind neben Sabine Feige Andrea Müller-Kudelka, Sandra Straube, Ilona Rabe sowie Felo Milke gekommen. Auch der einzige Pate in der Runde ist da: Willi Dörr. Sie alle haben Bücher in Geschenkpapier dabei.

Auf einem kleinen Aufkleber steht, zu welchem Genre das jeweilige Werk gehört. Auch nach mehreren Versuchen lassen sie sich nicht zum Titelverrat hinreißen. Überraschung ist nun mal Überraschung.

Zwei- bis dreimal in der Woche wollen sie für gut verpackten Lektürennachschub sorgen. „70 bis 100 Bücher verpacken wir bestimmt“, so Sabine Feige.

Bücherpaten organisieren in normalen Jahren auch Veranstaltungen

In einem normalen Jahr bieten die Paten rund um den Bücherschrank verschiedene Veranstaltungen an, etwa Lesungen . Darum kümmere sich stets Felo Milke, heißt es. Doch die hat in diesem Jahr eher weniger zu tun. Damit man aber im Gespräch bleibt, sind die Patinnen und der Pate für gute Lektüre nun auch bei Instagram unterwegs: vorsfelder.buecherschrank.

Der Bücherschrank lebt vom Geben und Nehmen , wobei beides keine Pflicht ist. Das funktioniere aber sehr gut, wie die Damen erzählen. Bei ihren Pflegeeinsätzen müssten sie mitunter Bücher entfernen , damit die Klappen noch richtig schließen. Allerdings nehmen sie auch verbotene Lektüre aus den Regalen des Schrankes.

Verbotenes Material wird aus dem Schrank entfernt

Nicht erlaubt sind etwa pornografisches, verfassungsfeindliches, volksverhetzendes und rassistisches Material, Religionsschriften und anderer für einen öffentlichen Bücherschrank eher ungeeigneter Lesestoff.

Man schaue natürlich auch, ob in den Regalen für Kinder tatsächlich ausschließlich Kinderbücher stehen. Die Weihnachtsferien können also kommen!