Wendschott. Die Täter brechen die Tür der Gartenlaube in der Wendenstraße auf. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro.

Diebe brechen Auto und Gartenlaube in Wendschott auf

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Wendenstraße in Wendschott verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr.

Die Einbrecher stehlen mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad

Die Täter seien über den Gartenzaun auf das Grundstück geklettert, wie die Polizei mitteilt. Sie hätten die Laubentür aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad gestohlen. Bei einem neben dem Grundstück geparkten Opel Frontera hätten sie die Heckscheibe zerstört. Ob sie etwas aus dem Auto gestohlen haben, sei unklar. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Vorsfelde melden: (05363) 809700.

red