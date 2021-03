Gerda Liebner aus Vorsfelde vollendet ein Jahrhundert Lebenszeit

Vorsfelde. Ein Jahrhundert Lebenszeit vollendet am heutigen Freitag Gerda Liebner. Sie lebt in einer DRK-Wohnanlage in Vorsfelde.

Gerda Liebner feiert am heutigen Freitag ihren 100. Geburtstag. Sie ist nach Angaben ihres Sohnes Klaus Weckert die erste und heute älteste Bewohnerin im Bereich Betreutes Wohnen der

DRK-Seniorenanlage in Vorsfelde, Am Bahnhof 5 c.

In Breslau erblickte die Jubilarin das Licht der Welt

Als echte „schlesische Lerge“ habe sie in Breslau/Niederschlesien das Licht der Welt erblickt. Nach dem Besuch der dortigen Volksschule und einer schönen, aber oft recht kargen Kindheit, habe sie in ihren Jugendjahren zuerst als Kindermädchen bei einem Rechtsanwalt und dann als Hausgehilfin bei einer Lehrerin gearbeitet. Schon damals seien Schneidern und Nähen ihre Leidenschaften gewesen. Weil es für diese Bereiche aber zu wenig Lehrstellen gegeben habe, sei sie Friseurin geworden.

Seit 1958 lebt Gerda Liebner in Wolfsburg

Nach einer Flucht und dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe es sie mit ihren Eltern nach Räbke verschlagen. 1958 sei sie mit ihrem Mann Horst Liebner nach Wolfsburg gezogen. Sie habe einen Sohn, zwei Enkel und vier Urenkel.

red