Verkehrsverein Vorsfelde verkauft 2000 weitere Gutscheine

Vorsfelde. „Vorsfelde live“ will so die heimische Wirtschaft stärken. Wer sieben Euro bezahlt, bekommt einen Gutschein für zehn Euro. Die Aktion läuft.

Unter dem Motto „Wir für Vorsfelde“ hat der dortige Verkehrsverein „Vorsfelde live“ bereits 2000 Gutscheine verkauft. 2000 weitere stehen in der Vorweihnachtszeit zum Verkauf. Das Besondere an der Aktion: Wer einen solchen Gutschein kauft, macht sich selbst oder anderen ein Geschenk. Denn ein Zehn-Euro-Gutschein kostet nur sieben Euro.

Die Gutscheine können in allen Mitgliedsgeschäften des Vereins eingelöst werden. Auf der Rückseite des Gutscheins sind die Mitgliedsgeschäfte aufgelistet; zusätzlich sind im Schaufenster für die Kunden Hinweise sichtbar angebracht. Zu kaufen gibt es die Gutscheine in der Volksbank-BraWo-Filiale in Vorsfelde, Lange Straße 44.

Fünf Gutscheine können auf einmal erworben werden

„An dieser Stelle herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Volksbank, die diesen Mehraufwand mittragen“, erklärt der Verkehrsverein. Aus organisatorischen Gründen ist es aktuell nur möglich, passend in bar ohne Verwendung von Münzgeld zu bezahlen, gibt der Verkehrsverein zu bedenken.

Damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, hat der Verkehrsverein „Vorsfelde live“ festgelegt, dass bei jedem Kauf nur fünf Gutscheine für 35 Euro mit einem Wert von 50 Euro erworben werden können.

Damit soll die Wirtschaft gestärkt werden

Der Gutschein ist nicht nur als kleine Freude für die Vorsfelder Kunden gedacht, sondern soll auch die Wirtschaft in Vorsfelde stärken, heißt es in der Mitteilung.

red

