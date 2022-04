Auch Vorsfelde-Nord kann nun schnell surfen

Vorsfelde. Der Breitbandausbau in Vorsfelde-Nord ist abgeschlossen. Das freut auch die Bürgermeisterin. Die Stadtwerke haben viel Geld in die Hand genommen.

Die Stadtwerke und ihre Tochter Wobcom feiern es als weiteren „Meilenstein zur digitalen Entwicklung der Stadt Wolfsburg“: Die Haushalte in Vorsfelde-Nord wurden laut Mitteilung erfolgreich ans Breitbandnetz angeschlossen.

Vorsfeldes Ortsbürgermeisterin Sandra Straube aktivierte gemeinsam mit Thomas Schulz, Leiter Vertrieb und Kundenservice der Wobcom, im Technik-Gebäude am Schützenplatz in Vorsfelde symbolisch den letzten Anschluss. Damit verfügen alle Haushalte, die einen Glasfaser basierten Anschluss beauftragt hatten, nun über eine schnelle Internetverbindung. Rund 2000 Haushalten in den Ausbaugebieten Vorsfelde-Nord und Steimker Berg können nun diese Datenverbindungen nutzen.

Im Juni 2020 startete der Glasfaserausbau in Vorsfelde-Nord

Eine besondere Herausforderung für den Ausbau in Vorsfelde-Nord sei gewesen, einen geeigneten Partner zu finden, der die hohen Bauanforderungen hinsichtlich der Größe des Ausbau-Clusters und den umfangreichen Arbeiten, die erforderlich waren, umsetzen konnte. „Ich freue mich, dass wir im Juni 2020 starten und nun den Glasfaserausbau in Vorsfelde-Nord erfolgreich abschließen können“, erklärt Thomas Schulz.

Auch Sandra Straube freut sich über die Fertigstellung des Glasfasernetzes in ihrem Stadtteil. „Viele Vorsfelderinnen und Vorsfelder haben frühzeitig ihre Chance genutzt und sich mit Weitblick bereits 2020 für einen zukunftssicheren Internetanschluss entschieden. Insbesondere die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie lebensnotwendig ein leistungsfähiges Datennetz mittlerweile geworden ist“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Die Wolfsburger Stadtwerke haben einige Millionen investiert

Die Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaft Wobcom haben seit dem Start in den schrittweisen Ausbau der jeweiligen Stadtteile im Jahr 2017 rund 75 Millionen Euro in Eigenfinanzierung in die digitale Infrastruktur in Wolfsburg investiert. Dabei wurden über 125.000 Kilometer Faserkilometer eingeblasen, rund 2300 km Kabel verlegt und rund 471 km Tiefbautrassen gebaut. „Die Stadtwerke tragen mit ihrer Tochtergesellschaft Wobcom und der Erschließung der Stadtteile zur Sicherung und Weiterentwicklung dieses besonderen Wohn- und Wirtschaftsstandortes bei“, heißt es in der Mitteilung.

red

