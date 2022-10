Spaziergang mit dem Stadtbaurat durch Vorsfeldes Altstadt

Wolfsburg. Die Stadt lädt zu einem dialogischen Spaziergang durch Vorsfeldes Altstadt ein. Es soll ein Blick in die Zukunft des Ortskerns geworfen werden.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide lädt am Donnerstag, 13. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr zu einem Stadtspaziergang durch Vorsfelde ein. Begleitet wird er von Landschaftsarchitektin Prof. Antje Backhaus und dem Denkmalpfleger Prof. Georg Skalecki aus dem Gestaltungsbeirat der Stadt.

Der Rundgang geht von der historischen Altstadt aus, nimmt aber auch die angrenzenden, gewerblichen Gebiete in den Blick, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. Es soll darum gehen, wie das Zentrum Vorsfeldes als lebendiger öffentlicher Raum für die Zukunft gestärkt werden und sein besonderer Charakter erhalten werden kann.

Maßnahmen zur Klimaanpassung gesucht

„Mit Blick auf die sich wandelnden klimatischen Bedingungen gilt es zu überlegen, wie auch in einem verdichteten Stadtkern Lösungen für Maßnahmen zur Klimaanpassung gefunden werden können“, teilt die Stadt mit. Eine zentrale Frage sei zudem, wie der Charakter der historischen Altstadt bewahrt oder sogar gestärkt werden kann.

Die Stadtspaziergänge mit dem Stadtbaurat und Mitgliedern des Gestaltungsbeirates bieten die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten und Fragen an die Fachleute zu richten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Treffpunkt ist in der Langen Straße am Stadtmodell vor der St.-Petrus-Kirche.

