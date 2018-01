Vor 70 Jahren beginnt eine Erfolgsstory am Mittellandkanal

Früher war alles besser bei Volkswagen, oder? Früher – das ist für die älteren Wolfsburger die goldene Ära unter dem am längsten amtierenden Unternehmenslenker am Mittellandkanal. Der hieß Heinrich Nordhoff und trat am 1. Januar 1948 – vor 70 Jahren – seinen Dienst als Generaldirektor der damaligen...