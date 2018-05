VW umwirbt die Mitarbeiter mit neuen „Service-Points“

Wolfsburg. Der Zukunftspakt bei Volkswagen funktioniert nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Angesichts der weiterhin ehrgeizigen Einsparziele muss das Unternehmen auf der anderen Seite auch Entgegenkommen signalisieren. Ein Punkt ist da die Arbeitgeberattraktivität. In diesem Zusammenhang sollen noch in diesem Jahr einige konkrete Projekte im Stammwerk umgesetzt werden.

So sollen sogenannte Service-Points für alle Mitarbeiter auf dem Werkgelände entstehen. Dabei geht es um die Erledigung alltäglicher Arbeiten auf dem kurzen Dienstweg. In einer Mitarbeiterinformation heißt es dazu: „Hier kann man seine Wäsche zur Reinigung abgeben oder die Dienste einer Packstation nutzen. Auch über die Versorgung mit Lebensmitteln wird nachgedacht.“ Entstehen könnten die Servicestationen an den Eingängen zum Werk. Auch eine weitere Aufwertung des Volkswagen-Shops am Ende des Tunneleingangs 17 ist denkbar.

Mit dem Angebot privater Dienstleistungen will das Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben verbessern und vor allem auch für Frauen attraktiver werden. Ganz entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch die Schaffung von Werks-Kindertagesstätten im näheren Umfeld des Werkes. Bis zum nächsten Jahr soll eine erste Einrichtung ihre Betreuungsangebote anbieten können. Nach WN-Informationen entsteht die Kita in Fallersleben. Der Bau einer weiteren Einrichtung ist bereits geplant.

Auch auf einem anderen Gebiet will das Unternehmen ein höheres Maß an Offenheit und Flexibilität herstellen. Der „Employee Self Service“ soll die Möglichkeit bieten, dass alle Mitarbeiter ihre Daten wie etwa auch den Schichtplan selbst mobil einsehen können. Ergänzend dazu soll die interne Kommunikation nach und nach komplett auf Smartphones umgestellt werden.

DER ZUKUNFTSPAKT FUNKTIONIERT Der Zukunftspakt ist seit 2017 gültig. Die Umsetzung der vereinbarten Projekte verantwortet seit Mai des Vorjahres die „Umsetzungsorganisation Zukunftspakt“. Im ersten Jahr lag der Schwerpunkt auf Effizienzsteigerungen. Die wurden erzielt: 2 Milliarden Euro wurden eingespart. In diesem Jahr peilt die Marke VW eine weitere Verbesserung der Produktivität um 7,5 Prozent an. 2019 und 2020 sollen es dann jeweils 5 Prozent sein. 9354 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen im Vorjahr ein Angebot zur Altersteilzeit an. Rund 1200 „Zukunftsarbeitsplätze“ wurden im Gegenzug geschaffen. So wurden in der Pilotfertigung für Batteriezellen und beim E-Antrieb entstanden bisher 115 Arbeitsplätze. 300 sollen es in diesem Bereich werden. Das Mobilitätskonzept für Wolfsburg wird geändert. Am Standort gibt es aktuell 10 verschiedene Mobilitätsinitiativen. Diese Angebote ergänzen sich nicht immer und stehen teilweise in Konkurrenz. Nun soll ein ganzheitliche Mobilitätskonzept erarbeitet werden. (Quelle: Volkswagen AG):