Ministerpräsident Weil spricht zur VW-Belegschaft

Die erste Betriebsversammlung nach den VW-Werkferien findet am Mittwoch in Halle 11 statt. Dazu wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Er wird zusammen mit Betriebsratschef Bernd Osterloh an ein wichtiges Datum der Unternehmensgeschichte erinnern.Am 6. September...