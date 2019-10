Golf 8 – der schwierigste Anlauf aller Zeiten in Wolfsburg

Neuwagen von Volkswagen in den Autotürmen der Autostadt – das Unternehmen hofft, dass sich im nächsten Jahr viele Kunden für den neuen Golf entscheiden. Seinem Vorgänger ging absatztechnisch in den vergangenen Monaten die Puste aus. Vom Erfolg des Kompakt-Erfolgsmodells hängt die Beschäftigunssicherung am Standort entscheidend ab.