Hier surft VW ganz ohne Reue auf der SUV-Welle

Die Serienversion des Atlas Cross Sport feierte jetzt ihre Weltpremiere am US-Produktionsstandort Chattanooga im Bundesstaat Tennessee. Das SUV für Nordamerika, Russland und die Region Naher Osten gibt es ab sofort auch als Coupé-Version. In Deutschland gibt es das Modell nicht.

Volkswagen setzt damit trotz aller ökologischen Bedenken in den USA verstärkt auf den dortigen Kundengeschmack, dem die Fahrzeuge offenbar gar nicht groß und bequem genug sein können. Volkswagen spricht in einer Pressemitteilung von „sportlichen Fahreigenschaften mit einem hohen Nutzwert“. Der Atlas Cross Sport ist das dritte SUV-Derivat von Volkswagen für den nordamerikanischen Markt. „Wir freuen uns darauf, mit dem Atlas Cross Sport in ein wachsendes Segment einzusteigen. Er bietet herausragende Volkswagen-Technologien, Fahrerassistenzfunktionen, ein tolles Design sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis“, lobt Scott Keogh, Chef der Volkswagen Group of America, das neue Auto.

Das Profil des Cross Sport ist deutlich dynamischer als das des Atlas: So fällt das Heck flacher ab und die Rücklichter sowie die Heckstoßstange erstrahlen in einem neuen Design. An der Front gibt es neue Voll-LED-Scheinwerfer. „Chromakzente an den Seiten der unteren Karosserie und der Heckstoßstange unterstreichen den wertigen Look“, so VW. Serienmäßig verfügt der Atlas Cross Sport über einen 173 kW/ 235 PS starken 2,0-Liter-Vierzylindermotor, wahlweise gibt es auch ein V6-Aggregat mit 203 kW/276 PS Leistung. Beide Motoren sind an ein Achtgang-Wandlergetriebe gekoppelt. Damit lassen sich Anhänger mit bis zu 2,4 Tonnen Gewicht ziehen.

Die Coupé-Version des Atlas ist 4,90 Meter lang (13 Millimeter kürzer als der Atlas) und verfügt über fünf Sitzplätze. Das SUV basiert – genau wie sein Schwesterderivat Atlas – auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) und verfügt deshalb auch über denselben Radstand und ähnlich Platzverhältnisse im Interieur. Wahlweise ist der Atlas Cross Sport mit Allradantrieb 4MOTION verfügbar. Der Atlas Cross Sport wird zusammen mit dem Atlas und dem Passat im Montagewerk von Volkswagen in Chattanooga gebaut. Insgesamt hat Volkswagen inzwischen mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar in das Werk und die Region investiert und beschäftigt rund 3.800 direkte Mitarbeiter.

Für das Werk in Chattanooga ist in Zukunft auch die Produktion von Elektrofahrzeugen der ID. Familie geplant.