Klare Kante bei Volkswagen– die Golf-Revolution von 1974

Drei Herren in gedeckten Anzügen inspizieren vor dem Schloss Nymphenburg in München akkurat aufgereihte Golf-Modelle. Mit dem neuen Modell befreite sich Volkswagen 1974 aus dem Krisenmodus nach der Ölkrise von 1973.

Wolfsburg. Am 24. Oktober geht der Vorhang auf für den neuen Golf 8. Er soll ein neues Kapitel in der nunmehr 45-jährigen Erfolgsgeschichte schreiben.

Am 29. März 1974 rollt in der Hauptstadt von Volkswagen der erste „Fortschrittswagen“ von den Bändern. Er kostet in der Basisversion 7995 Deutsche Mark und heißt Golf. Heute erinnert man sich seiner als Golf I oder „Ur-Golf“. Man könnte im Rückblick auch von einem „Naked Car“, einem nackten Autos sprechen. Denn der erste Golf übersetzt die rundliche Genügsamkeit des Käfers in eine ebenso bescheiden anmutende Kantigkeit. Nächste Woche, am 24. Oktober, feiert die achte Generation des Golf im Veranstaltungszentrum „Hafen 1“ der Autostadt ihre Weltpremiere. Wir zählen die Tage bis dahin mit einer kleinen Serie über das unerreichte Erfolgsmodell aus dem Hause Volkswagen herunter.

Die Tragweite der Golf-Einführung vor 45 Jahren kann kaum überschätzt werden. Statt als erfolgreicher Erfinder der Kompaktklasse in die Automobilgeschichte einzugehen, hätte Volkswagen auch scheitern können. Aber es ging gut. So gut, dass der Käfer-Nachfolger schon ab 1975 die deutsche Zulassungsstatistik anführte. Bereits im Oktober 1976 sind eine Million Einheiten des Golf in Wolfsburg produziert worden. Volkswagen schrieb damals über den Neuen: „Der Golf bietet ein Maximum an Nutzraum und Sicherheit. Er ist kompromisslos auf die Praxis ausgerichtet. Die tiefe Gürtellinie macht ihn übersichtlich, die abfallende Fronthaube gibt den Blick auf die Fahrbahn bis kurz vor den Wagen frei. Das tief heruntergezogene Heckfenster macht Rückwärtsrangieren problemlos.“

Vorausgegangen war ein langwieriger Prozess, um einen modernen Nachfolger für den Käfer zu finden. Der Wechsel war eigentlich längst überfällig. Zugleich ging es darum, weitere neue Modell in anderen Fahrzeugklassen anzubieten. „Anfang der 70er-Jahre wurde experimentiert, entwickelt und verworfen. Konkurrenten um den Auftrag waren die Ingenieure von Volkswagen, Audi, NSU und Porsche. An der Gestaltung waren die damals führenden italienischen Studios beteiligt: Bertone, Ghia, Italdesign und Pininfarina. Denn mittlerweile ging es nicht mehr nur um einen Käfer-Nachfolger, sondern um eine markenübergreifende Modellfamilie“, schreibt das Unternehmen dazu auf seiner Homepage.

Es waren politisch und wirtschaftlich bewegte Zeiten. Im Gefolge der Ölkrise von 1973 geriet die Weltwirtschaft in eine Rezession. Die stark exportorientierten Wolfsburger traf die Entwicklung hart. Der Absatzrückgang in den bedeutenden Exportmärkten führte zu Überkapazitäten in den deutschen Werken. Deren Auslastung lag noch 1975 bei nur 61 Prozent. Nach zeitweise harten Auseinandersetzungen zwischen dem VW-Gesamtbetriebsrat und der Unternehmensleitung erfolgte der Jobabbau schließlich sozialverträglich. Während 1974 für die Volkswagenwerk AG insgesamt 111.527 Beschäftigte arbeiten, sind es ein Jahr später nur noch 93.026.

Die Herausforderungen und der Wandel waren vor 45 Jahren keinesfalls geringer als heute, wo Volkswagen einen Neustart als Volumenhersteller von Elektroautos versucht. „Um den traditionell hohen Mechanisierungsgrad der Produktion auf die von Modellvielfalt geprägte Angebotspalette zu übertragen, bedurfte es innovativer technischer und organisatorischer Fertigungssysteme. Hierfür legte das Unternehmen ein Investitionsprogramm von 2,5 Milliarden DM auf“, heißt es in der Volkswagen-Chronik. Schon 1973 war der Fahrzeugbau auf die sogenannte Hängeband-Montage umgestellt worden. Die EDV, die Vorgängerin der IT, erlaubte zudem eine zentrale Steuerung und Überwachung der Produktion – beispielsweise im Presswerk. In diese Zeit fällt auch die schrittweise Einführung des Baukastenprinzips, das die Verwendung gleicher Bauteile für verschiedene Konzernmodelle mit weitgehend identischer Fahrzeugtechnik erlaubte.

Bei allem Wandel zu Beginn des Golf-Zeitalter – die Treue der Mitarbeiter zum Arbeitgeber Volkswagen war eine Konstante. Fast 50 von ihnen, die im Jahr der Golf-Geburt bei VW in Wolfsburg anfingen, feierten 45 Jahre später ihre Arbeitsjubiläen.

Lesen Sie morgen, wie der Star-Designer Giorgio Giugiaro mit dem gewaltigen Druck umging, mit dem Golf ein völlig neues Auto zu entwickeln, das dennoch aus dem Stand heraus den Käfer verdrängen konnte.