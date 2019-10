Das Herz von Hartmut Mayer schlägt für GTI

Hartmut Mayer ist begeisterter GTI-Fahrer. Seit 1986 arbeitet er bei Volkswagen in Wolfsburg und betreut zurzeit unter anderem die Fahrzeugelektrik im Motorraum des Golf 8. In der Pilothalle der Halle 12 prüft er, wie genau elektrische Komponenten, darunter Generatorleitungen, der Hauptkabelstrang oder Masseleitungen, in der Serienfertigung verlegt werden müssen, damit seine Kollegen an der Linie alles mühelos verbauen können. „Ich kann mich erinnern, dass ich regelmäßig während meiner Ausbildung Mitte der 1980er mit einem Kollegen zur Arbeit gefahren bin. Er fuhr einen schwarzen Golf 1 GTI. Ich bin mir sicher, dass der Funke in dieser Zeit übergesprungen ist. Es dauerte dann auch nicht lange, dass ich mir meinen ersten eigenen Golf GTI gekauft habe“, wird Mayer in einer Mitteilung von Volkswagen zitiert.

Für ihn ist der GTI ein Allrounder: „Du kannst mit ihm einkaufen fahren, er ist aber auch eine kraftvolle Zugmaschine für deinen Wohnwagen. Durch einen Bekannten wurde ich Mitglied beim GTI-Fanclub ,Golf GTI Team Südheide‘. Meine damalige Freundin – heute meine Frau – fuhr ebenfalls einen GTI. Ich konnte sie zwar nicht dafür begeistern, mit zum GTI-Treffen an den Wörthersee zu kommen, doch durfte ich mit ihrem Wagen zu unserem Stammtisch in Gifhorn fahren.“

Seitdem ist Hartmut regelmäßig bei Oldtimer-Treffen in ganz Deutschland dabei. Ob in Vorsfelde, in Gifhorn, in Braunschweig oder Münnerstadt in Bayern. Auch beim „GTI Coming Home“ in Wolfsburg 2018 ließ er sich mit seinem GTI blicken. Was ihn an diesen Treffen reizt? „Es fühlt sich immer an wie ein Familientreffen. Mittlerweile kennt man sich untereinander. Wir begeistern uns und brennen für die gleichen Themen. Dann wird hier mal gefachsimpelt oder dort über getunte GTIs gestaunt. „Benzingespräche“ in Reinform (lacht). Irgendwann kam in mir der Wunsch auf, einen eigenen Fanclub zu gründen.“ 2015 gründete Mayer den Verein „Golf GTI Freunde Gifhorn“. Über die sozialen Medien, Mund-zu-Mund-Propaganda oder eine eigene Internetseite versucht er, Gleichgesinnte für sein Hobby zu begeistern: „Ich freue mich immer über neue Gesichter in der Gifhorner GTI-Szene. Wer also wie ich Benzin im Blut hat, kann sich gerne bei mir melden oder auf meiner Internetseite www.golf-gti-freunde-gifhorn.hpage.com vorbeischauen.“ red