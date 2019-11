VW-Botschafter Löw erinnert an den Mauerfall

Am Samstag jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Volkswagen hat anlässlich des Jahrestages einen Werbespot mit Joachim Löw produziert. In dem Film überquert der Fußball-Bundestrainer und VW-Markenbotschafter im neuen vollelektrischen ID.3 die ehemalige innerdeutsche Grenze in Berlin....