VW investiert massiv in die Wolfsburger Produktion

Der Volkswagen-Konzern investiert weiter kräftig in seine Zukunft. Im Rahmen der Planungsrunde 68 wurde gestern die Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2024 festgelegt und vom Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen knapp 60...